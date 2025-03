Botafogo parabeniza Walter Salles pela vitória no Oscar

O carioca Walter Salles, também conhecido por dirigir “Central do Brasil”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999, é um torcedor apaixonado do Botafogo - Foto: Reprodução/Instagram

O carioca Walter Salles, também conhecido por dirigir “Central do Brasil”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999, é um torcedor apaixonado do Botafogo - Foto: Reprodução/Instagram

Em momento de celebração, o clube Botafogo parabenizou o diretor de cinema Walter Salles pela conquista do Oscar de Melhor Filme Internacional com a produção de “Ainda Estou Aqui”.

O clube publicou a conquista nas redes sociais: "Um feito histórico para o cinema brasileiro!"

O carioca Walter Salles, também conhecido por dirigir “Central do Brasil”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999, é um torcedor apaixonado do Botafogo. Junto com seu irmão, João Moreira Salles, ele contribuiu financeiramente para o clube, incluindo a aquisição do Espaço Lonier, atual centro de treinamento da equipe, localizado em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.

Após ser eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo apenas no final de março, na estreia do Campeonato Brasileiro, prevista entre os dias 29 e 30. Atual campeão, o time inicia a defesa do título jogando fora de casa contra o Palmeiras, com data e horário ainda a serem confirmados.