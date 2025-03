Igor Melo, influenciar baleado por PM recebe alta do hospital

Igor Melo de Carvalho, influencer do Botafogo, baleado no bairro da Penha por um PM reformado, recebeu alta do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona norte do rio, na manhã deste domingo (2).

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), responsável pela unidade. O universitário ficou cinco dias internado.

Na última quinta feira (27), o homem já havia apresentado uma melhora em seu estado de saúde e foi transferido da UTI para a enfermaria do hospital.

Igor foi confundido com um criminoso e foi baleado na Penha, ele passou por cirurgia e chegou a perder um rim.

O PM reformado Carlos Alberto de Jesus e sua companheira, Josilene, afirmaram que viram Igor armado, o que motivou o disparo. Posteriormente eles mudaram seus depoimentos, alegando que viram um volume na cintura do influencer, o que na visão deles poderia ser uma pistola.