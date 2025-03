Estandarte de Ouro: Porto da Pedra conquista prêmio de melhor escola

Criado em 1972 para reconhecer aqueles que fazem da Passarela do Samba um espetáculo de cultura e emoção, o Estandarte de Ouro veio para a Porto da Pedra, uma das desfilantes, no segundo dia da Série Ouro, entre a noite de sábado e a madrugada desse domingo (3). Já o prêmio de Melhor Samba-Enredo ficou com a Tradição, no retorno da agremiação à Sapucaí. Na categoria Fernando Pamplona, dedicada a inovações visuais e artísticas, não houve vencedor este ano.

O Estandarte de Ouro é um prêmio criado pelo Jornal 'O Globo' e concedido aos melhores do Carnaval, por um juri especializado, escolhido pelos organizadores do prêmio. A Porto da Pedra conquistou os jurados com um desfile marcado por evolução e harmonia, embalado por um samba-enredo envolvente e animado. O intérprete Wantuir brilhou com uma performance segura, enquanto a bateria demonstrou perfeito entrosamento com o samba, garantindo um ritmo pulsante na avenida.

Além disso, a comissão de frente encantou os jurados com criatividade e beleza, reforçando o conjunto visual impactante da escola. Com um desfile equilibrado em todos os aspectos essenciais bateria afinada, samba vibrante e uma apresentação visual marcante, a vermelho e branca de São Gonçalo reafirmou sua força na passarela do samba.

A Tradição, que depois de uma década, voltava ao palco onde já homenageou Silvio Santos e cantou sambas de João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Com o enredo “Reza”, que passeava pela religiosidade em suas diversas manifestações (de forma um tanto genérica), a azul-e-branco do Campinho veio com a invenção de ficar no grupo, carros alegóricos grandes e muito canto dos componentes — que, ameaçados pelo relógio, tiveram que correr no fim. Rezar um pouco para ficar pode ser bom.

O Porto da Pedra, que desfilou entre as grandes em 2024 (e poderia não ter caído, não fossem problemas técnicos), veio com a faca nos dentes contar a história da Fordlândia, tentativa do empresário Henry Ford de estabelecer uma fábrica em plena Amazônia, aproveitando os seringais. Com a voz de Wantuir (sempre identificado com a escola) e a bateria de mestre Pablo defendendo um samba raçudo, a alvirrubra briga com Estácio e Maricá pela promoção ao Grupo Especial. Ao fim do desfile (assinado pelo carnavalesco Mauro Quintaes), um carro alegórico decorado com restos de ferros-velhos simbolizava as ruínas da fábrica da Ford tomadas pela selva amazônica.

Leia também!

'Nunca antes o Brasil esteve tão perto de vencer um Oscar', avalia crítico de cinema



Homem morre em acidente de trânsito em Niterói

O Estandarte de Ouro premiará as agremiações do Grupo Especial nas categorias escola, bateria, ala de passistas, samba-enredo, enredo, comissão de frente, personalidade, ala, baianas, puxador, mestre-sala, porta-bandeira e destaque do público. Na Série Ouro serão escolhidos a melhor escola e o melhor samba-enredo. As categorias revelação e inovação (do Grupo Especial) e Fernando Pamplona (da Série Ouro) passam a ser prêmios especiais, que poderão ser concedidos ou não, o que fica a critério do júri.