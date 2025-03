Movimento de mulheres coloca projetos na rua e celebra o 'Carnaval da Prevenção'

No ritmo da folia, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) colocou seus projetos nas ruas e lançou o ‘Carnaval da Prevenção’, na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. Ao som de antigas marchinhas e muita animação, associadas e integrantes das equipes técnicas da instituição montaram um estande de atendimento, distribuíram preservativos e material informativo à população.

De acordo com a diretora executiva do MMSG, Oscarina Siqueira, o evento ocorre há 20 anos, sempre com a ideia de passar informações e alertar a população sobre a importância de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e às violências contras as mulheres durante o carnaval. Em 2025, o combate ao feminicídio será lema de campanhas do Ministério das Mulheres e da Secretaria de Estado da Mulher.

Leia também

Estreante como Rainha de Bateria, Monique Rizzeto aposto em desfile forte da Acadêmicos de Niterói

Acadêmicos de Niterói faz 'arraia' e surpreende na Avenida



“Como de costume, planejamos esse ‘Carnaval da Prevenção’ para alertar a população sobre as doenças sexualmente transmissíveis e também chamar a atenção para o combate às violências contra as mulheres. Prevenir é sempre melhor que remediar. E lembrar que ‘não é não’. Podemos brincar e nos divertir com respeito e civilidade”, ressaltou Oscarina.

Organizado pelo MMSG, o Projeto Rede Vida disponibilizou sua equipe técnica para conversar com as pessoas sobre a importância do uso da camisinha (interna ou externa) na prevenção ao HIV, à sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Combinado ao uso de preservativos, também falaram sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e as testagens regulares para aumentar as chances de proteção.

“É importante essa conscientização sobre os cuidados com a saúde. Vale ressaltar que as profilaxias estão disponíveis em hospitais públicos e em alguns postos de saúde dos municípios”, explicou a assistente social Adriana Viana, integrante do projeto Rede Vida.

“Estou aqui para contribuir com essa causa porque ela pode salvar vidas. Sou simpatizante das ações do MMSG e sempre que posso participo das campanhas”, disse Marcelo Garcia, de 55 anos, que empunhou um cartaz de apoio ao Carnaval da Prevenção.

‘É inadmissível a mulher ser assassinada pela condição de ser mulher’

A gestora e coordenadora do MMSG, Marisa Chaves, falou sobre a importância da prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Carnaval e ressaltou o combate sistemático e pedagógico ao feminicídio. Segundo Chaves, é inadmissível que mulheres sejam assassinadas pela sua condição de mulher ou sofrerem violências por dizer ‘não’ em suas relações.

“O MMSG celebra o Carnaval da Prevenção. Colocamos os nossos projetos nas ruas para alertar a população sobre os cuidados às doenças sexualmente transmissíveis e também ao combate às violências contra as mulheres. O Ministério das Mulheres lançou, há duas semanas, a campanha Feminicídio Zero e, no mesmo período, o Governo do Estado do RJ também divulgou o slogan ‘Não é Não! Respeite a Decisão’, ambos com enfoque na prevenção às violências contra as mulheres. Apoiamos as duas campanhas, pois é inadmissível uma mulher ser assassinada pela sua condição de mulher”, reitera Marisa.

MMSG apoia projetos em defesa das mulheres, crianças e adolescentes

Há 35 anos, o MMSG, com apoio de instituições públicas e privadas, organiza projetos em defesa dos direitos humanos e das garantias de direitos de mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violências sexuais e/ou domésticas. Em 2024, em parceria com a Petrobras, o MMSG iniciou o Projeto NEACA Tecendo Redes, que atende crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos), com demandas relativas às violências domésticas e gênero. O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias e Itaboraí.

Em caso de ajuda, o MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços abaixo:

MMSG (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

RECRIA - Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)