MPRJ apura caso de bullying e automutilação em escola de Petrópolis

Dependência do Colégio Ipiranga, em Petrópolis - Foto: Divulgação

Dependência do Colégio Ipiranga, em Petrópolis - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Rio de janeiro (MPRJ), abriu um inquérito para investigar um caso de bullying contra um aluno da escola Ipiranga, em Petrópolis, na Região Serrana. O objetivo é apurar a conduta da instituição com relação à prática, cujo autor seria um colega de turma da vítima.

O MPRJ obteve informações de que, um estudante de 13 anos de idade, estava sendo ameaçado e foi induzido a se automutilar, por meio de mensagens em um grupo de Whatsapp da escola.

O caso envolveria a exposição de informações pessoais sobre a família da vítima.

Leia também:

Morre o jornalista Rui Xavier, aos 79 anos, no Rio



Repórter é assaltado durante transmissão ao vivo do Carnaval no Rio



De acordo com o MPRJ, o colégio foi notificado a se manifestar com a apresentação de protocolos de proteção aos alunos em casos de violência, incluindo ações exercidas para combater o bullying no ambiente escolar.

O órgão também apura que medidas a instituição adotou para evitar a prática no caso específico do estudante.

O caso foi registrado na 105ª DP (Petrópolis), e agentes ouvem testemunhas e realizam outras diligências para esclarecer o caso.