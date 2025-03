Repórter é assaltado durante transmissão ao vivo do Carnaval no Rio

O jornalista da afiliada da Globo no Rio de Janeiro foi surpreendido por um grupo de foliões - Foto: Reprodução/Inter TV

O jornalista da afiliada da Globo no Rio de Janeiro foi surpreendido por um grupo de foliões - Foto: Reprodução/Inter TV

Em meio à época mais festiva do ano, uma cena chamou atenção dos telespectadores e viralizou nas redes sociais de forma negativa, vista a sequência de atos desrespeitos: o repórter Josué Amador, da Inter TV/RJ, foi assaltado ao vivo enquanto realizava uma transmissão de Carnaval.

O jornalista da afiliada da Globo no Rio de Janeiro foi surpreendido por um grupo de foliões que, inicialmente, jogou espuma em seu rosto. Durante este momento, um homem ainda não identificado arrancou o celular de suas mãos.

Leia também

Cristo Redentor recebe projeção de fotos e mensagens em apoio ao Papa Francisco

Estado do Rio confirma primeiro registro de sarampo neste ano



Após o ocorrido, a transmissão do repórter foi interrompida pela indignação da apresentadora Michelle Canciler: “Meu deus do céu, isso não tem cabimento. É Carnaval, eu sei que as pessoas querem curtir, querem aproveitar, mas acima de tudo tem que respeitar quem tá trabalhando, quem não está participando da festa”.

“Você não pode desrespeitar um repórter num momento desses, ele está ali cumprindo o papel dele de passar informação para quem quer saber. Então, você que tá curtindo, curta você. Seu direito acaba quando começa o do outro. Isso é inadmissível. É assim que começam as confusões. Coloque a mão na consciência na hora que você sair de casa. Pense no outro, isso não tem como acontecer não”, concluiu a apresentadora, em tom de indignação.