Morre o jornalista Rui Xavier, aos 79 anos, no Rio

Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul - Foto: Reprodução

Morreu na madrugada deste sábado (1º), aos 79 anos, o jornalista Rui Xavier. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul. A causa do falecimento não foi divulgada.

Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa lamentou. "É com pesar que a ABI comunica o falecimento de seu conselheiro Rui Xavier, na madrugada desse sábado (1º). Junto com seus familiares, colegas e amigos, convidamos para a sua despedida, nesse sábado, das 14h às 18h, na sede da Rua Araújo Porto Alegre, 71, no Centro".

