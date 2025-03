Homem fantasiado de presidiário é preso em Niterói

Um homem foi preso em flagrante na Ilha da Conceição, em Niterói, na noite desta sexta-feira (21), após efetuar disparos de arma de fogo em via pública. O caso ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, que foi acionada pelo serviço 190 para verificar a ocorrência.

Segundo informações da corporação, o suspeito estava fantasiado de presidiário quando foi flagrado com uma pistola calibre 380. Equipes do do 12ºBPM (Niterói) realizaram a abordagem e encontraram a arma com o acusado.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, Ele permanece preso à disposição da Justiça.