Cristo Redentor recebe projeção de fotos e mensagens em apoio ao Papa Francisco

Na noite da última quinta-feira (27), o Cristo Redentor recebeu uma projeção de imagens e mensagens em apoio ao Papa Francisco, de 88 anos. O pontífice está internado há 14 dias, vítima de uma pneumonia bilateral. O Vaticano informou, na manhã desta sexta-feira (28), que a saúde de Francisco segue em estágio de melhora, mas ainda depende de tratamentos como oxigenoterapia de alto fluxo e uso de máscara de oxigênio.

"Como nos dias anteriores, a noite transcorreu tranquila e o Papa está descansando agora", escreveu a Santa Sé em comunicado.

A projeção no Cristo Redentor foi uma iniciativa conjunta da Arquidiocese do Rio de Janeiro, por meio do Santuário do Cristo Redentor, com o aplicativo católico Hallow.

A hospitalização do Papa é a quarta e mais longa desde 2021.