PM de Niterói recupera celular roubado e apreende arma no centro da cidade

O Pelotão de Moto Patrulhas do 12° BPM de Niterói recuperou, na madrugada desta sexta-feira, (28), um celular que havia sido roubado na Rua Professor Lara Vilela, no centro de Niterói.

Os agentes obtiveram a informação, via rádio, sobre um indivíduo em uma motocicleta sem placa e com baú de entrega, que havia roubado o aparelho celular de um transeunte próximo a Cantareira.

A equipe iniciou as buscas e teve êxito em avistar o autor da ação criminosa, que conduzia uma motocicleta que atendia as mesmas características informadas via rádio. Durante a tentativa de abordagem o condutor fugiu pela Rodovia BR-101, sentido São Gonçalo.

Porém, na altura do bairro Gradim, o suspeito perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta, deixando cair um simulacro de arma de fogo e abandonando o referido veículo. Ele fugiu a pé para o interior da Comunidade do Gato.

A vítima do roubo foi informada via telefone celular que a guarnição havia conseguido recuperar seu telefone e cartões, pedindo para o mesmo a encontrar na 76ª DP (Centro) para início do registro de ocorrência e recuperação dos bens. A motocicleta e o simulacro de pistola permaneceram apreendidos na delegacia informada.