Sobrinho de chefe do tráfico no Morro dos Macacos é capturado no Rio

Uma operação policial no Morro dos Macacos, comunidade na Zona Norte do Rio, terminou com o sobrinho do suposto chefe do tráfico apreendido na manhã desta quinta-feira (27). O menor é apontado como integrante da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que estaria envolvida em uma disputa com outro grupo criminosos, o Comando Vermelho (CV), pelo controle do tráfico de drogas no Morro dos Macacos.

O adolescente era alvo de um mandado de busca e apreensão por fato análogo ao crime de roubo de veículo. Ele é acusado de envolvimento em alguns casos de roubo de veículos na Tijuca e seria sobrinho de “Scooby Doo”, suposto líder criminoso na região. Além do menor, os agentes da Polícia Civil também detiveram dois suspeitos, que foram levados à 20ª DP (Vila Isabel) para prestar depoimento.

A operação fez parte de uma série de ações para combater os roubos de veículos e cargas na região. Segundo moradores, o Morro dos Macacos vive dias de tensão nas últimas semanas. Criminosos do Morro do São João - onde o crime supostamente é comandado pelo CV - teriam tentado invadir o Morro dos Macacos, que tem atividades legais comandadas pelo TCP. Os conflitos têm resultado em tiroteios recorrentes pela comunidade, de acordo com os moradores.