Mulher é morta a facadas no Rio; ex-companheiro que invadiu imóvel é acusado pelo crime

Uma mulher de 28 anos foi morta a facadas dentro de casa nesta quarta-feira (26) em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, Laís Guimarães da Silva foi esfaqueada na frente da própria filha, de 10 anos. O ex-companheiro dela é acusado pelo crime; ele teria invadido a casa da mulher pelo buraco do ar-condicionado, de acordo com os relatos. O atual namorado de Laís também ficou ferido e segue internado.

De acordo com a família de Laís, a vítima estava dormindo quando o suspeito chegou na casa. Familiares contam ter visto o ar-condicionado caindo e o ex de Laís entrar logo em seguida, pelo buraco onde o equipamento ficava, para atacar a mulher e o companheiro dela. O suspeito fugiu em seguida. Laís morreu na hora e o seu namorado foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Agentes do 41º BPM (Irajá) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionados ao local. A apuração inicial indica que o suspeito e Laís tinham se separado há cerca de um mês. A Polícia Civil informou que está realizando diligências para esclarecer o caso. O corpo de Laís será sepultado no Cemitério Municipal de Nilópolis na tarde desta quinta-feira (27).