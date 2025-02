Perseguição em São Gonçalo termina com policial morto

Um policial militar morreu após sofrer um acidente durante uma perseguição no Mutuá, em São Gonçalo, na tarde da última quarta-feira (26). O sargento Márcio Patrocínio Pereira, 48 anos, estava seguindo dois suspeitos em uma moto quando colidiu com um automóvel e acabou caindo. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu.

De acordo com a PM, o sargento fazia parte da Operação Segurança Presente e estava realizando patrulhamento junto de outros agentes quando viu a dupla de suspeitos passar, sem capacetes, em uma motocicleta sem placa. Os acusados desobedeceram a ordem de parada. Na altura de um cruzamento na Rua Coronel Camisão, a dupla realizou uma ultrapassagem e o agente tentou segui-los, mas acabou atingindo o carro de passeio.

Márcio sofreu uma fratura na bacia. Ele estava lotado na Diretoria de Abastecimento (DBast), atualmente. Em nota, a Operação Segurança Presente lamentou o caso. “Uma equipe da Operação acompanha o caso e está prestando apoio à família”, afirma a nota. Ainda não há informações a respeito do sepultamento de Márcio.