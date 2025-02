Homem invade sorveteria para agredir a ex-companheira e acaba preso em Niterói

Um homem de 30 anos, foi preso em flagrante após descumprir uma medida protetiva e agredir sua ex-companheira em uma sorveteria localizada na Rua Presidente Backer, no bairro Icaraí, Niterói.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que já havia obtido uma medida protetiva contra o acusado, relatou que ele invadiu o estabelecimento comercial onde ela trabalhava e danificou um celular e um computador pertencentes à loja. A vítima ainda foi agredida fisicamente durante a abordagem.

Testemunhas que estavam no local conseguiram conter o agressor até a chegada da equipe policial, que foi acionada e realizou a condução do ex-casal para a 77ª DP (Icaraí). A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Niterói, onde foi solicitado exame de corpo delito. O laudo do exame confirmou lesões corporais, agravando ainda mais a situação do acusado.

Após análise do caso, a delegada de plantão autuou o agressor em flagrante delito pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal. O homem foi imediatamente preso e permanece à disposição da Justiça.