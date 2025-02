Após Oruam, rapper Chefin também vai parar em delegacia no Rio; entenda

Após Oruam, que foi detido em flagrante nesta manhã no Rio, outro rapper carioca foi parar na delegacia nesta quarta-feira (26). O artista Nathanael Cauã de Souza, conhecido pelo nome artístico Chefin, de 20 anos, foi convocado à Delegacia do Consumidor (Decon) para depor à Polícia no início desta tarde. O caso do rapper não tem relação com a investigação envolvendo Oruam.

Chefin é citado em um inquérito que apura um suposto esquema de rifas ilegais online. O artista já vinha sendo investigado há alguns meses e chegou a ser alvo de um mandado de busca e apreensão em abril do ano passado. Nesta quarta (26), ele esteve na unidade policial para prestar depoimento, mas, segundo os agentes, preferiu permanecer em silêncio e não falou sobre o caso aos agentes.

Leia também:

➢ PM recupera motos e apreende suspeito em repressão a 'rolezinho' em Niterói

➢ Trio é preso por furtar 100 peças de roupas em Shopping de Niterói

Além dele, dois influenciadores digitais que também foram alvo de busca e apreensão no ano passado também são esperados na Delegacia para prestar depoimento. O rapper e os influenciadores são acusados de divulgar sorteios de carros e bens que nunca eram entregues. Na época da apreensão no ano passado, Chefin negou as acusações. O caso segue em investigação na Decon.