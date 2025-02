Trio é preso por furtar 100 peças de roupas em Shopping de Niterói

Agentes do Segurança Presente Niterói capturaram três indivíduos suspeitos de furtar peças de roupas em lojas do Plaza Shopping, no Centro da Cidade, na terça-feira (25). A prisão aconteceu depois que o inspetor de operações do estabelecimento avisou que identificou as pessoas pelas câmeras de segurança.

Com os acusados, que foram descobertos no estacionamento do shopping, os agentes encontraram cerca de 106 peças de roupas além de um par de tênis. Também estava em posse do trio um carro Renault Logan prata, que de acordo com a polícia seria utilizado para a fuga.

Depois da abordagem, os suspeitos foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde o ocorrido foi registrado. Um dos envolvidos já possuía passagens pela polícia pelos crimes de roubo, receptação, associação criminosa e adulteração de veículo.

O trio continua preso e à disposição da Justiça.