PM recupera motos e apreende suspeito em repressão a 'rolezinho' em Niterói

Na madrugada desta quarta-feira (26) policiais militares do 12° BPM de Niterói, durante uma operação de repressão aos "rolezinhos", obtiveram êxito na ação e apreenderam um suspeito e 2 motocicletas provenientes de furto.

Na ação realizada na Rua Ascendino Pereira, em São Francisco, Niterói, a equipe se deparou com 4 homens, em duas motocicletas, com atitude suspeita. Ao avistarem os agentes, os mesmos fugiram em direção a comunidade da Grota, onde, após cerco tático, os PMs conseguiram recuperar um dos veículos.

Já na ação realizada na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói, também na madrugada desta quarta-feira (26), os agentes foram informados por um transeunte, de que havia um homem em atitude suspeita, num determinado posto de combustíveis.

Os policiais se encaminharam ao local para realizar abordagem ao suspeito. Com o mesmo, foi apreendido um simulacro de pistola e constatou-se que a placa estava propositalmente tampada com uma tira de papelão e sacola plástica. O suspeito ainda apresentou resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso de algemas.

O acusado e a vítima, juntamente com o simulacro de pistola e a motocicleta, foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca) para apreciação do fato. Por determinação da autoridade policial, o acusado, menor de idade, não ficou apreendido por não ter feito uso do armamento para ameaçar a vítima, sendo liberado na presença de um responsável para responder em liberdade pela adulteração da placa de identificação do veículo.