Polícia Civil deflagra operação contra golpistas que lesavam plataforma de venda online

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) deflagraram uma operação, nesta quarta-feira (26/02), para desarticular uma quadrilha especializada em golpes praticados contra um site de compras e vendas online. A investigação apontou que foram dezenas golpes aplicados à plataforma.

De acordo com os agentes, o golpista criava cadastros tanto do vendedor quanto do comprador. Com os devidos acessos, ele simulava a venda de uma mercadoria de baixo custo e sempre com peso baixo. Em um dos casos apurados, o produto em questão foi um mouse, geralmente listado com o peso de 100g.

Leia também:

Vítimas de incêndio em fábrica de fantasias recebem alta hospitalar

Polícia Civil prende chefe do tráfico do Parque das Missões, envolvido em ataque terrorista a delegacia

O homem fazia todo o processo de venda e compra, inclusive gerando etiqueta para fazer o envio do produto, contudo, os Correios sinalizam que o frete tinha sido mais caro do que aquele pré-pago, pois o produto postado era maior, mais pesado e tendo percorrido uma rota maior do que aquela também previamente calculada para entrega.

Nesse caso, quem arcava com a diferença do frete mais caro era a plataforma online. O golpe tinha ainda uma segunda fase, em alguns casos, em que o golpista solicitava a devolução do produto, alegando que não era o que ele havia comprado. Nesses casos, como o pagamento foi realizado via pix, a plataforma também assumia esse prejuízo.

Segundo apurado, foram 187 cadastros feitos no site com o mesmo CPF. O mesmo mouse, por exemplo, foi vendido 63 vezes, sendo que 21 delas foram feitas entre contas identificadas com o mesmo documento.

A operação deste quarta busca apreender dispositivos eletrônicos e outros itens que possam auxiliar na identificação de possíveis envolvidos no esquema.