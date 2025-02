Inea e Polícia Federal resgatam arara de cativeiro ilegal em São Gonçalo

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira (25/2) uma fiscalização para apurar os crimes de cativeiro ilegal e maus tratos de animal da fauna silvestre no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação foi realizada a partir de denúncia recebida pela Polícia Federal.

Após investigações, os técnicos e os agentes vistoriaram uma residência onde constataram o cativeiro de uma arara canindé (Ara ararauna) em um viveiro inapropriado pelo tamanho e condições; sem comida e sem água. Ao verificar a procedência da ave, a equipe constatou que a nota fiscal para a comercialização da arara apresentada pelo proprietário era procedente de um criadouro do Estado de Goiás, mas o animal foi adquirido em uma loja situada em Realengo, na zona oeste da cidade, o que demonstra indícios de tráfico de animais silvestres que está sendo investigado pela Polícia Federal.

A arara foi resgatada pelos técnicos do Inea e levada o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Seropédica, onde ficará sob quarentena. O proprietário da ave foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Niterói para a lavratura do Registro de Ocorrência e demais procedimentos criminais. Ele será autuado pelo Inea por cativeiro ilegal e maus tratos, conforme a legislação ambiental.

"Temos reforçado as nossas ações, em conjunto com a Polícia Federal, para sufocar o tráfico de animais silvestres no nosso estado e vamos continuar atuando fortemente para impedir a atuação desses infratores ambientais", ressaltou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.