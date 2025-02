Vítimas de incêndio em fábrica de fantasias recebem alta hospitalar

O atendimento no HEGV foi essencial para a alta - Foto: Divulgação/TV Saúde GOV RJ

O atendimento no HEGV foi essencial para a alta - Foto: Divulgação/TV Saúde GOV RJ

Quatro vítimas do incêndio da fábrica de fantasias receberam alta nesta terça-feira (25). Os profissionais, que estavam internados há 13 dias no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), passaram vários dias na UTI em estado grave devido à intoxicação por fumaça tóxica. Outros dois pacientes seguem internados e estáveis.

O atendimento no HEGV foi essencial para a alta. Além da rapidez nos primeiros socorros, a equipe multidisciplinar cuidou individualmente de cada paciente, alguns com fraturas ósseas. Um dos procedimentos realizados ainda no CTI foi a broncoscopia, que é uma lavagem das vias respiratórias para limpar os pulmões.

“A broncoscopia foi primordial para recuperar as vias aéreas após a aspiração de muita fumaça tóxica. O líquido aplicado é um soro com um medicamento expectorante, que ajudou a eliminar secreções acumuladas nos pulmões, acelerando a recuperação”, explicou o diretor do HEGV, Paulo Ricardo Costa.

Moradora de Bangu, na Zona Oeste, Kitimá Rege, de 48 anos, tinha apenas três dias de trabalho quando ocorreu o incêndio. “Tinha acabado de acordar e estava tomando banho quando ouvi os gritos de fogo”, lembra Kitimá. A cuidadora de idosos, que estava trabalhando no local como costureira, ficou no CTI em estado grave. “Não tinha noção do meu estado de saúde até conversar com a minha mãe. Tudo que mais desejo agora é ver o rostinho da minha neta”, disse Kitimá, que é apaixonada pela menina de 3 anos.

A outra alta foi de Luciana de Medeiros Oliveira, 52 anos, costureira, moradora de Duque de Caxias. Casada e com uma filha, ela estava no terceiro andar quando o incêndio começou. “Ouvi muitos gritos e vi tudo coberto de fumaça. Saí pela janela e machuquei meu pé”, contou Luciana, que estava usando um gesso, mas não precisou de cirurgia ortopédica. “Fui muito bem tratada por todos os profissionais aqui desta unidade. Os médicos e os enfermeiros foram muito atenciosos, me senti acolhida”, completou Luciana.