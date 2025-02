Polícia Civil prende chefe do tráfico do Parque das Missões, envolvido em ataque terrorista a delegacia

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam, na noite desta terça-feira (25/02), Roger de Oliveira Fernandes, o "Geraldão", chefe do tráfico no Parque das Missões, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Ele é considerado braço direito de "Fernandinho Beira-Mar", um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho, e está diretamente envolvido no ataque terrorista ocorrido recentemente à 60ª DP.

A captura ocorreu após levantamentos de inteligência e investigação qualificada. Durante a diligência, ao perceber a ação dos policiais, o autor tentou se evadir. Houve perseguição policial, até o momento em que o criminoso perdeu o controle da motocicleta roubada que pilotava e caiu. Diante disso, a equipe de policiais se aproximou e rendeu o traficante.

O homem encontrava-se evadido do sistema prisional desde 2022 e, com ele, foi apreendida uma motocicleta roubada. Por conta disso, ele também foi autuado em flagrante pelo delito de receptação e adulteração de sinal identificador.

Essa é mais uma resposta assertiva da Polícia Civil contra o bando de narcoterroristas que atacou a delegacia de Campos Elíseos. Mais de 35 bandidos — envolvidos direta ou indiretamente na ação criminosa — já foram capturados. Os agentes já apreenderam quatro fuzis usados pelos marginais e outros cinco criminosos foram neutralizados em confronto.

A Polícia Civil vem atuando diariamente no combate à organização criminosa e seus membros. Os trabalhos continuam, no sentido de localizar e prender todos os envolvidos no ataque, bem como os integrantes da organização criminosa.