Bruna Biancardi aciona advogados após Mavie sofrer ataques racistas na internet

Bruna Biancardi, companheira de Neymar, pediu ajuda de seus seguidores nesta terça-feira (25), após Mavie, filha do casal, sofrer ataques racistas nas redes sociais.

"Precisamos da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?", escreveu ela.

Em seguida, Biancardi afirmou que já havia acionado sua equipe jurídica. "Obviamente já mandei para meus advogados, mas enquanto isso podemos remover esse perfil com as nossas denúncias. Denunciem, por favor".

Horas depois de denunciar os comentários racistas feito por um internauta, Bruna realizou uma nova publicação, comemorando a retirada do perfil do ar: "Conta derrubada. Menos um racista por hoje. Obrigada, time", escreveu ela.

A influenciadora digital, Amanda Kimberly, mãe de Helena, terceira filha de Neymar, passou pela mesma situação de ataques racistas direcionados a sua filha, ainda nesse mês de fevereiro. "Estou cansada, definitivamente CANSADA desses ataques que a Helena vem sofrendo desse perfil, eu faço a denúncia, a pessoa (covarde) deleta e cria outro com o mesmo conteúdo e difamação", contou ela em seu perfil no X.

"Quer me atacar, ok! Eu aguento, mas a minha filha não! Não consigo colocar em palavras a dor que eu senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha", contou ela na ocasião.