Pedro começa atividades físicas após lesão e se aproxima da volta

O atacante Pedro, do Flamengo, iniciou nesta terça-feira (25) os trabalhos de preparação física para voltar a atuar. No dia anterior, ele foi avaliado pelo médico que o operou e foi liberado para a nova etapa de recuperação.

O processo de retorno do camisa 9 tem sido acompanhado pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira e pelos médicos e fisioterapeutas do clube. O preparador físico Junior Bezerra esteve ao lado de Pedro na sua primeira ida ao campo.

O jogador fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. Ele também participou de atividades de mobilidade e força com a fisioterapia.

Leia também:

▶ Polícia Civil acaba com churrasco da milícia e 40 são detidos na Baixada Fluminense

▶ Estudante universitário é baleado após ser acusado de assalto no Rio

Caso tudo ocorra bem e como esperado pelos médicos do Flamengo, Pedro poderá ser liberado para reintegração ao elenco entre o final de março e o início de abril, mês em que ele deve voltar aos gramados.

Pedro se machucou quando estava à disposição da seleção brasileira. No dia 4 de setembro do ano passado, em um lance sozinho, sem contato com outro jogador, o atacante sofreu a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois da cirurgia, ele iniciou o tratamento na primeira semana de outubro no Ninho do Urubu. Ele está fora de combate no Flamengo há 33 jogos.