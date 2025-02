Niteroi perde Mercedes Boechat, mãe do jornalista Ricardo Boechat

Mercedes Boechat, mãe do jornalista Ricardo Boechat, faleceu neste sábado, 21 de fevereiro. A informação foi confirmada por Veruska Boechat, nora de Mercedes, que prestou uma homenagem nas redes sociais. A jornalista compartilhou uma foto da sogra, relembrando momentos afetivos e significativos que viveram juntas.

“Hoje, ela se despediu. A última foto que tenho dela é o que ela deixou para mim. Quando ainda enxergava bem, ela adorava bordar. Há alguns dias, já se preparando para partir, pediu que eu escolhesse um quadro em ponto cruz para ficar com ele após sua partida. Escolhi o da mãe com as duas filhas. Hoje, ela se foi. A mulher que trouxe ao mundo o homem com quem eu quis me casar, o pai das minhas duas filhas. A mulher que, quando eu ia me casar, me perguntou: ‘Minha filha, você tem certeza de onde está se metendo?’ A sogra que aparece no vídeo do nosso casamento dizendo: ‘Veruska deu vida a Ricardo’”, escreveu Veruska, emocionada.

A jornalista também compartilhou a dor que Mercedes enfrentou ao longo da vida, tendo perdido três filhos. Sua única filha, Beatriz, morreu em 1967, aos 16 anos. O filho caçula, Ricardo Boechat, faleceu em 2019, em um trágico acidente aéreo. Já em 2020, um ano após a morte de Ricardo, o primogênito Carlos Roberto, vereador, foi vítima de covid-19.