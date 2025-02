Morador de rua morre após ser espancado em Araruama

Um homem em situação de rua morreu após ser espancado por um grupo de pessoas em Araruama, na Região dos Lagos, durante a madrugada da última segunda-feira (24). O crime aconteceu no no bairro Mutirão. O homem chegou a ser levado para o Hospital Estadual Roberto Chabo (Herc), no Centro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A identidade da vítima não foi divulgada e a motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil. Relatos iniciais indicam que os suspeitos teriam se reunido para agredir o homem por conta de acusações de assédio. A informação, no entanto, não foi confirmada. Os suspeitos fugiram do local após o espancamento e já não estavam lá quando as equipes do 25º BPM (Cabo Frio) e do Corpo de Bombeiros chegaram.

Leia também:

➢ Mais três vítimas de incêndio em fábrica de fantasias recebem alta

➢ Polícia Civil acaba com churrasco da milícia e 40 são detidos na Baixada Fluminense

Dois pedaços de madeira, supostamente usados pelos suspeitos para o linchamento, foram encontrados no local e apreendidos pela Polícia. Agentes da 118ª DP (Araruama) foram acionados para periciar a cena do crime. A unidade está investigando o caso e realiza diligências para identificar os autores.