Polícia Civil acaba com churrasco da milícia e 40 são detidos na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acabaram com um churrasco da milícia, na noite desta segunda-feira (24/02), que terminou com 40 pessoas detidas. As condutas foram individualizadas e 14 criminosos autuados em flagrante. A festa acontecia em um sítio, na cidade de Nova Iguaçu, que reunia integrantes do grupo criminoso, considerado um dos mais violentos do estado. Onze armas foram apreendidas e veículos foram recuperados.

A organização criminosa é investigada por diversos homicídios na Baixada Fluminense e outras atividades ilícitas. A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Civil para desarticular grupos paramilitares que atuam na região, impondo um regime de violência e intimidação à população.

Dezenas de agentes participaram da ação para realizar o cerco ao sítio, no bairro Tinguazinho. Durante a chegada dos policiais, algumas pessoas tentaram fugir, pulando muro e entrando na mata, mas foram contidas. Entre as armas apreendidas estão revólveres e pistolas, sendo que uma delas equipada com “kit rajada”.

As investigações seguem para capturar e responsabilizar todos os integrantes do grupo paramilitar envolvido em atividades ilícitas naquela região.