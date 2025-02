Governo do Rio transfere para presídio federal traficante condenado a quase 80 anos de prisão

Dois dias após a transferência do traficante ‘Nando Bacalhau’, o Governo do Rio, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap-RJ), iniciou nesta terça-feira (25/02) a remoção de Breno da Silva Sousa, conhecido como ‘Breno do Guandu’, para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A retomada das transferências de lideranças criminosas para presídios federais ocorreu após intermediação do governador Cláudio Castro junto ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Como resultado, o governo federal disponibilizou 10 novas vagas no sistema penitenciário nacional para detentos do Rio de Janeiro.

A operação de hoje mobilizou 17 policiais penais e cinco viaturas. O criminoso já está sob custódia da Polícia Penal Federal.

Leia também:

Gedam resgata ouriço e jararaca em Maricá

Obras na orla da Praia das Pedrinhas avançam no segundo trecho

"Temos defendido com unhas e dentes junto à União e aos demais estados que a segurança pública passe a ser tratada como uma questão nacional. A retomada das transferências de lideranças para presídios federais é fruto da minha articulação junto ao Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que entendeu a importância da medida e o impacto que ela vai causar no combate ao crime organizado, atingindo frontalmente uma facção cuja atuação há muito já ultrapassou as fronteiras do Rio de Janeiro", declarou o governador Cláudio Castro.

Histórico criminal

Com atuação em 13 comunidades de Japeri, na Baixada Fluminense, Breno da Silva acumula 26 anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo majorado, corrupção de menores e extorsão.

Condenado a 79 anos e 11 meses de prisão, ele já cumpriu 6 anos e 7 meses e agora seguirá para um presídio federal para o cumprimento dos 73 anos restantes da pena.

Estado já transferiu 36 líderes criminosos para presídios federais

Desde 2023, o Governo do Rio já transferiu 36 criminosos de alta periculosidade para unidades federais de segurança máxima. Entre os detentos estão o contraventor Rogério de Andrade, o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como ‘Zinho’, e Robson Aguiar Oliveira, o ‘Binho’, chefe do tráfico no Morro do Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio.