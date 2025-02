Gedam resgata ouriço e jararaca em Maricá

A captura foi realizada com sucesso, garantindo a integridade do animal - Foto: Divulgação

A captura foi realizada com sucesso, garantindo a integridade do animal - Foto: Divulgação

O Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) resgatou, nesta segunda-feira (24/02), um ouriço em uma residência no bairro Marquês, em Maricá. Os agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp), operador do Disque Seop e da Central 153.

Ao chegar ao local, os guardas foram recebidos pelo solicitante, que os conduziu até uma árvore onde o animal estava. A captura foi realizada com sucesso, garantindo a integridade do animal. Como ele não estava machucado e/ou debilitado, o ouriço já foi reinserido na natureza, em seu habitat natural.

Leia também:

Prefeitura monta esquema especial de trânsito para o ‘Carnaval Maricá 2025’

Maricá das Artes oferece vagas para 6 oficinas em Itaipuaçu

No último domingo (23/02), uma jararaca foi resgatada em uma residência na Estrada do Caxito. A equipe da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, foi acionada via Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp).

Os guardas, que possuem qualificação para o manuseio de animais silvestres, fizeram com segurança a retirada da serpente, de aproximadamente 70 centímetros, sem causar riscos para os integrantes da residência e/ou para o animal.

A serpente foi retirada com segurança | Foto: Divulgação

Após constatar que não estava machucada e/ou debilitada, a jararaca foi solta em seu habitat natural, longe de áreas habitadas, contribuindo para o equilíbrio ambiental e a segurança da população.

Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disk Ciosp: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.