Obras na orla da Praia das Pedrinhas avançam no segundo trecho

As obras no segundo trecho da orla da Praia das Pedrinhas seguem avançando. Nesta segunda-feira (24), estão sendo instaladas as estacas para a base da arquibancada. Além disso, estão sendo feitas demolições e limpezas. Na última sexta-feira (21), foi finalizado o processo de cravação de ensecadeiras, que servem para que a maré alta não dificulte os próximos passos da obra.

As intervenções estão sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. A primeira parte da obra, do lado esquerdo, já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio. As obras na segunda parte da orla tiveram início em janeiro deste ano.

A revitalização da segunda parte do calçadão da Praia das Pedrinhas terá um muro de contenção, decks pergolados, tanque de areia elevado e uma arquibancada para contemplação da baía. Além disso, haverá áreas intercaladas de paisagismo com árvores de várias espécies.

Vale destacar que, enquanto as obras estão ocorrendo, os bares e restaurantes da orla seguem funcionando normalmente.

O aposentado Luíz Carlos Conceição, de 70 anos, frequenta a Praia das Pedrinhas há mais de 40 anos e afirma que o local estava precisando dessa revitalização. "Essa obra é importante para que nós, gonçalenses, possamos ficar mais a vontade aqui na cidade. Antes, tínhamos que ir para Niterói para curtir. Eu acho uma coisa boa para o município e estou animado para a conclusão das obras, para ver como vai ficar", afirmou.

Toda a orla está sendo revitalizada desde julho de 2024. A obra tem um investimento de quase R$ 5 milhões e um prazo de conclusão de 12 meses. A captação de recursos para a realização do projeto foi feita pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo. O projeto de obras recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural.