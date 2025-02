Turista é capturado e agredido após entrar por engano no Complexo de Israel

Um turista de São José dos Campos, São Paulo, por pouco não virou mais uma estatística da violência no Rio de Janeiro. O idoso, de 80 anos, que não teve a identidade revelada, entrou por engano em Cordovil, um dos acessos ao Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio e teve seu carro alvejado por diversos disparos de fuzil.

“O aplicativo mandou que eu saísse da estrada por causa de uma obstrução. E eu obedeci e entrei numa comunidade. Imediatamente, comecei a ver pessoas nas esquinas com fuzis. Acelerei o carro e não obedeci a ordem de parar. Fui perseguido por um carro branco, e eles começaram a atirar tiro de fuzil contra o meu carro”, contou a vítima em entrevista à TV Globo.

O turista contou ainda que, a partir deste momento, acelerou ainda mais com o veículo, mas acabou caindo em uma vala e foi alcançado pelos criminosos.

“Aí os bandidos chegaram, me arrancaram do carro, rasgaram minha roupa, bateram na minha cara e, aos gritos, diziam que iam me matar. Quando descobriram que eu não era nenhum miliciano e nem de outra facção, me abandonaram e foram embora”, disse o motorista.

Ele levou um tiro de raspão na perna direita, além de ter machucado o pé, mas passa bem.

O caso, que foi registrado como tentativa de homicídio, está sendo investigado pela polícia.