Mulher é detida após agredir filho de 3 anos na zona sul do Rio

Nesta sexta-feira (21), uma mulher foi presa em flagrante por maus-tratos contra o filho de 3 anos em Botafogo, Zona Sul do Rio. A mãe foi flagrada dando tapas na cabeça da criança e a empurrando no chão diversas vezes após agentes acolhedores da Prefeitura do Rio serem acionados por uma pessoa na Rua Voluntários da Pátria.

A agressora foi encaminhada para 12º DP (Copacabana). Lá foi autuada em flagrante por maus-tratos e lesão corporal. De acordo com o exame de corpo de delito, a criança apresentava vários ferimentos na testa, costas, pernas e barriga.

O Conselho Tutelar foi acionado por policiais para decidir em relação à guarda e proteção da vítima.

