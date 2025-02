Filipe Luís segue sem definir time titular do Flamengo para duelo contra o Maricá

Gerson deve retornar ao time titular do Flamengo neste sábado (22) - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo encerrou, na manhã desta sexta-feira (21), sua preparação para o jogo da última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Maricá, neste sábado (22), às 19h, no Maracanã. O técnico Filipe Luís ainda não definiu o time que entrará em campo.

A tendência é que o treinador do Fla poupe alguns titulares para o confronto. Ayrton Lucas ficou de fora das últimas duas rodadas por conta de uma pancada no joelho. Ele participou de treinos durante a semana, mas não tem presença garantida.

De la Cruz perdeu algumas atividades por causa de um um corte no pé, sofrido em casa, e não deve estar disponível para o jogo. Alex Sandro, Michael e Juninho são desfalques certos. O trio ainda se recupera de lesão.

O provável Flamengo deve ter: Matheus Cunha, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela; Allan (Pulgar), Evertton Araújo, Gerson; Luiz Araújo, Cebolinha (Plata) e Bruno Henrique.

O Flamengo entra em campo já classificado para as semifinais do Carioca, mas o jogo vale a liderança da Taça Guanabara. O Volta Redonda, que jogará no mesmo horário contra o Boavista, é o vice-líder e tem o mesmo número de pontos que a equipe rubro-negra.