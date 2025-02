Whindersson Nunes se interna em uma clínica psiquiátrica para cuidar de saúde mental

O humorista Whindersson Nunes decidiu dar uma pausa na carreira e está, desde a semana passada, internado em uma clinica psiquiátrica para cuidar da sua saúde mental. Nos últimos anos, o famoso vinha falando abertamente sobre assuntos como depressão e ansiedade, em suas redes sociais.

A assessoria do famoso publicou um comunicado e afirmou que a internação, que foi realizada no interior de São Paulo, foi "por decisão própria e com o devido acompanhamento médico".

Após a internação, Maria Lina, ex-namorada do humorista, com quem ele chegou a noivar, publicou uma mensagem de apoio a Whindersson nas redes sociais. "Você não merece menos do que o abraço das pessoas e sua melhora absoluta. Você sempre terá pessoas no céu e na terra que desejam seu bem", escreveu a influenciadora nos stories do Instagram.

Desde 2019, o humorista vinha fazendo desabafos em suas publicações, sobre ansiedade e depressão. Foi quando resolveu buscar ajuda profissional. No mesmo ano, o artista deu uma pausa na carreira e, em uma entrevista ao Fantástico, falou sobre o tema.

"Eu virei um cara que tenho as minhas coisinhas e tudo mais. Mas você chega naquele momento e fica: e aí? Dinheiro, dinheiro, dinheiro e ai? O que eu vou fazer? Eu posso pagar os melhores profissionais, mas tem gente que não pode. Dói muito na família porque você quer mostrar para a pessoa que ela pode ser feliz e sair disso, mas uma coisa que eu entendi e aprendi é que a gente não tem esse poder", disse em entrevista na época.

Nos últimos anos Whindersson fez vários desabafos nas redes sociais relatando sua dificuldade de cuidar da saúde mental, enquanto pessoa pública. As postagens causaram preocupação entre amigos e fãs, que repercutiram algumas publicações.

“Escrevi muitas coisas aqui, mas apaguei, porque às vezes esqueço que tem milhões de pessoas vendo. Mas eu acho que hoje é a parte mais difícil. Eu amei conquistar, ganhar, vencer, crescer, nada disso foi difícil pra mim, eu amei. Mas hoje a minha cabeça está perturbada demais, acho que essa é a parte mais difícil", escreveu ele na rede social X (antigo Twitter).