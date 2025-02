Polícia remove barricadas no Paraíso, em São Gonçalo

Uma ação do 7º BPM (São Gonçalo) na manhã desta sexta-feira (21) removeu barricadas do bairro Paraíso, em São Gonçalo. Usadas por grupos criminosos para dificultar o acesso ao bairro, as barricadas estavam espalhadas por diferentes vias do bairro. Ao todo, durante a ação de desobstrução, foram removidos cerca de 700 kg de materiais usados para impedir o acesso. Não há registro de presos durante a ação.

Ação aconteceu na manhã desta sexta (21) | Foto: Reprodução/Polícia Militar

