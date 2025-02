Prefeitura de São Gonçalo realiza alterações no trânsito para ensaio da Porto da Pedra neste sábado (22)

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo preparou um esquema especial de trânsito para o dia do ensaio da Unidos do Porto da Pedra, no Centro de São Gonçalo, neste sábado (22). As interdições terão início neste dia a partir das 20h, seguindo até o término dos eventos. Essas alterações momentâneas no trânsito foram publicadas no Diário Oficial do dia 28 de janeiro.

As ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha ficarão interditadas no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues. Durante a interdição, o trânsito de carros que seguirão no sentido Centro e Estrela do Norte será desviado para a Rua Salvatori, seguindo pela Rua Aluísio Neiva e pela Rua General Antônio Rodrigues. As ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues terão sentido único de circulação (para o Centro e Estrela do Norte) nas datas mencionadas.

Já as ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Travessa Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo terão interdição no cruzamento com a Rua Dr. Nilo Peçanha e operarão em regime de sentido duplo de circulação.

Será proibido o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Salvatori. Os veículos que estiverem estacionados nessas vias estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).