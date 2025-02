Motociclista morre em acidente na Alameda São Boaventura

As autoridades ainda apuram a dinâmica do acidente - Foto: Reprodução

As autoridades ainda apuram a dinâmica do acidente - Foto: Reprodução

Um motociclista morreu em um grave acidente na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na madrugada desta sexta-feira (21). De acordo com as primeiras informações, a vítima, ainda não identificada, teria caído da moto.

O acidente foi registrado pouco depois das 4h, no acesso à Ponte Rio-Niterói, próximo ao Ponto Cem Réis.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para atender à ocorrência, mas, quando chegou ao local, encontrou a vítima sem vida.

Policiais militares preservaram o local do acidente. Por volta das 7h, o corpo da vítima ainda não havia sido removido pela Defesa Civil. As autoridades ainda apuram a dinâmica do acidente.