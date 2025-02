Padrasto confessa ter matado enteado após a criança morder seu dedo

O homem identificado como Pedro Henrique da Silva Pinto, preso nesta quinta-feira (20), acusado pela morte do enteado, Alisson Otávio da Silva, de 3 anos, confessou à polícia que cometeu o crime porque o menino mordeu seu dedo após de uma repreensão.

O padrasto ainda disse que matou Alisson com tapas e socos no peito e que, depois das agressões, enterrou o corpo da criança em uma região de mata em Belford Roxo, situada na Baixada Fluminense. No primeiro momento, Pedro havia negado o crime, porém mudou de história quando moradores da localidade encontraram o menino sem vida dentro de uma sacola plástica e denunciaram à polícia.



Pedro Henrique quase foi linchado pelos moradores. Como forma de protesto, moradores incendiaram a residência onde ele morava com a mãe do menino, identificada como Vitória Maria da Silva.

De acordo com a polícia, Vitória, que teve um filho com Pedro Henrique, sofria agressões do companheiro e tinha conhecimento de que Alisson também era agredido. Durante o relacionamento, o casal chegou a se separar, mas se reconciliou. Ela será investigada por omissão.

Entenda o caso

Alisson desapareceu na quarta-feira (19) e sua mãe, Vitória, foi à 54ª DP (Belford Roxo) para registrar o caso na madrugada de quinta-feira.

Vitória relatou que teria deixado o filho com o padrasto para ir trabalhar. Quando voltou para casa, Alisson não estava mais lá. No primeiro depoimento, Pedro Henrique disse que saiu de casa com o filho do casal, de apenas 1 ano, para comprar leite, deixando Alisson sozinho em casa. Na volta, constatou que a criança havia desaparecido e o imóvel estava revirado.

O corpo de Alisson foi encontrado pela manhã e, em represália, os vizinhos amarraram e espancaram Pedro Henrique, entregando-o depois para a polícia.

Policiais militares conduziram o homem para uma unidade médica para receber atendimento, e logo depois ele foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Apenas nesse momento, o padrasto confessou o crime.