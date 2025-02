Operação no Complexo da Penha deixa moradora baleada dentro de casa e PMs feridos

A manhã desta sexta-feira (21) foi marcada por um intenso tiroteio no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, após uma operação da Polícia Militar ser iniciada no local. De acordo com informações da PM, uma moradora foi baleada no quintal de casa, e dois agentes foram feridos por estilhaços durante o confronto.

A mulher, de 50 anos, foi socorrida por agentes que estavam em um carro blindado.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ouvir um intenso som de disparos.

"O objetivo da operação é impedir a movimentação dos criminosos e buscar por quadrilhas que roubam carros e veículos. A inteligência da PM detectou que existe ali uma quadrilha especializada nesses tipos de crime", disse a porta-voz da PM, tenente-coronel Claudia Moraes, em entrevista ao Bom dia Rio, da TV Globo.

"Quando os policiais chegaram sofrerem uma forte resistência dos criminosos. Uma moradora que estava dentro de casa, foi baleada na perna e prontamente socorrida para o hospital. Além disso, 2 PMs também foram feridos por estilhaços. Não sabemos ainda o grau das gravidades", completou a tenente-coronel.