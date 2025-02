PM prende suspeito de tráfico de drogas no Anaia Pequeno, em São Gonçalo; Vídeo

Na ação, policiais do 7º BPM de São Gonçalo prenderam um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas - Foto: Divulgação

Na ação, policiais do 7º BPM de São Gonçalo prenderam um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas - Foto: Divulgação

A partir de informações do Disque Denúncia, policiais do 7° BPM de São Gonçalo prenderam, na manhã desta sexta-feira (21), um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Roseida Maria Firmino, bairro Anaia Pequeno.

Equipes realizavam patrulhamento nas proximidades da Comunidade do Anaia, com o objetivo de reprimir a ação de suspeitos envolvidos no tráfico de drogas, obstrução de via pública, roubos de veículos e cargas na região.

Leia também

Gerente do tráfico de drogas no Jardim Catarina é preso com pistola e munições

Adolescente é apreendido após atear fogo em homem em situação de rua



No local, ao avistarem os agentes, os suspeitos que realizavam a venda de entorpecentes, fugiram de imediato. Após cerco tático e vasculhamento na área, as equipes conseguiram prender um dos suspeitos de envolvimento com o tráfico. Os agentes também apreenderam uma Pistola; cinco Munições Cal 40; um Carregadores Cal 40; um Rádio transmissor; 86 Tiras de Maconha e 333 Pinos de Cocaína.





Os agentes também apreenderam uma pistola, munições, rádiostransmissores e farto material entorpecente Divulgação

Autor: Divulgação

Os agentes se encaminharam à 75ª DP (Rio do Ouro) para registro da ocorrência.