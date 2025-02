Gerente do tráfico de drogas no Jardim Catarina é preso com pistola e munições

Na madrugada desta quinta-feira (21), a Polícia Militar prendeu em flagrante um dos gerentes do tráfico de drogas do Jardim Catarina, em São Gonçalo. O homem, de 18 anos, foi capturado após abordagem durante patrulhamento de rotina no bairro Alcântara. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus PT 940, calibre .40, sem numeração, além de 11 munições intactas.

A abordagem ocorreu por volta das 4h00, quando a guarnição percebeu dois homens em atitude suspeita. Durante a busca pessoal, a arma foi encontrada com o suspeito. Ao ser questionado, o acusado confessou ser gerente do tráfico na comunidade do Jardim Catarina.

O outro suspeito, de 22 anos, foi liberado após a abordagem, uma vez que nada de ilícito foi encontrado com ele.

O homem foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara), onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O caso segue em investigação.