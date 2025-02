Adolescente é apreendido após atear fogo em homem em situação de rua

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), em ação conjunta com a com 41ª DP (Tanque), apreenderam um menor que atacou um homem em situação de rua, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (20/02). O crime foi transmitido ao vivo, por meio de uma rede social, e amplamente divulgado, na última terça (18/02).

Segundo apurado, o adolescente, de 17 anos, era integrante de um grupo voltado à prática e incitação a crimes de ódio em plataformas digitais. A quadrilha já vinha sendo monitorada pela especializada.

Na terça, ao tomarem conhecimento de que um morador de rua havia sido atacado e tido seu corpo queimado, os agentes voltaram suas atenções a um dos alvos da investigação, em razão das circunstâncias em que se deu a ação criminosa. Após cruzamentos de dados de inteligência e cibernéticos, os policiais confirmaram a identificação do autor.

Ainda durante as diligências, uma familiar do adolescente procurou a 41ª DP (Tanque) para colaborar com as investigações e ajudar com o paradeiro do menor. O autor foi localizado na residência da avó, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fatos análogos aos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa, além da prática de apologia ao nazismo. Com o adolescente, os policiais ainda apreenderam um aparelho celular com conteúdo de pornografia infantil e apologia ao nazismo. Por esse fato, ele ainda foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.

As investigações continuam para identificar e capturar outros envolvidos na ação criminosa.