Com dores no pé, Thiago Silva deve ser poupado para confronto com o Bangu

O zagueiro Thiago Silva segue em tratamento por conta das dores no tendão do calcanhar do pé esquerdo. Ele não vem treinando junto com os companheiros no gramado e a tendência é que ele siga de fora para o jogo da última rodada do Campeonato Carioca, contra o Bangu.

A ideia da comissão técnica do Tricolor é que o jogador esteja 100% para atuar e não correr riscos como no ano passado, quando ele acabou atuando no sacrifício e desfalcou a equipe por um mês. Thiago Silva foi preservado na rodada passada, quando o Fluminense bateu o Nova Iguaçu por 2x0, no Maracanã.

Leia também:

➤ Helicóptero da Polícia Civil é alvo de ataque a tiros de criminosos

➤ Avião da Latam fica com o bico destruído após colisão com ave no Rio

O jogador saiu de campo no Fla-Flu do dia 8 de fevereiro com dores no pé esquerdo. Ele virou motivo de preocupação na reta final do primeiro tempo, após ficar caído no gramado. No intervalo, ele foi substituído e apareceu mancando em direção ao banco de reservas. No local, ele iniciou tratamento com gelo.