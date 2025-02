UFF abre concurso público com salários de até R$ 13,2 mil

A Universidade Federal Fluminense (UFF) anunciou a abertura de um concurso público para contratação de professores. Ao todo, serão 57 vagas para professor assistente (classe A – nível 1), distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento.

Do total de oportunidades, 43 são destinadas à ampla concorrência, 11 para candidatos autodeclarados negros e três para pessoas com deficiência (PcD).

Salários e carga horária

Os vencimentos iniciais variam entre R$3.090,43 e R$13.288,85, dependendo da carga horária e titulação do candidato. As oportunidades contemplam regimes de trabalho de 20 horas, 40 horas ou 40 horas com dedicação exclusiva (DE).

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Dessa forma, candidatos aprovados no cadastro de reserva poderão ser convocados conforme surgirem novas vagas.

Leia também

➣ Avião da Latam fica com o bico destruído após colisão com ave no Rio

➣ Esposa do jogador Gerson fala sobre a filha não ganhar presentes de aniversário

Os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de março, por meio do site da Coordenação de Pessoal Docente da UFF. As taxas de inscrição variam conforme a carga horária da vaga desejada. Os valores vão de R$150 a R$300.

O pagamento deve ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada no momento da inscrição, com quitação em qualquer agência do Banco do Brasil ou via serviços bancários online.

O cronograma do concurso prevê a aplicação das provas entre 30 de junho e 18 de julho, com horários e locais divulgados cinco dias antes da avaliação.