Ação policial detém mais de 20 cambistas por venda de ingressos do Rio Open

As polícias Militar e Civil realizaram uma ação para combater a prática de cambismo durante o evento internacional Rio Open, realizado no Gávea Golf Club, Zona Sul do Rio. Como resultado da ação, que aconteceu na tarde da última quarta-feira (19), os agentes conduziram 22 suspeitos à delegacia.

De acordo com informações da PM, todos os cambistas estavam com um link virtual que gerava ingressos irregulares de procedência duvidosa. Os suspeitos foram encaminhados por agentes do 23° BPM (Leblon) para a 15ª DP (Gávea).

Leia também

➣Gari e filho de 8 anos são baleados na Zona Norte do Rio

➣ Helicóptero da Polícia Civil é alvo de ataque a tiros de criminosos

Segundo Daniela Terra, delegada titular da distrital, o registro de ocorrência foi feito com base no artigo nº 166 do estatuto do torcedor, que torna crime vender ou portar ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete. Dos 22, apenas um ficou preso, enquanto os demais foram liberados.