Gari e filho de 8 anos são baleados na Zona Norte do Rio

O gari Maicon da Conceição Santos e seu filho, Davi Lucas da Silva Santos, de 8 anos, foram baleados durante uma troca de tiros entre policiais e suspeitos em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na última terça-feira (18). Eles retornaram de um treino esportivo do menino, que é atleta das categorias de base do Vasco, quando foram atingidos.

O disparo atravessou a perna da criança e acabou atingindo, em seguida, a perna do pai. Segundo testemunhas, os policiais envolvidos no confronto não teriam prestado socorro e um motorista que passava pelo local teria ajudado as vítimas a procurar ajuda médica. O pai foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia para retirada do projétil e já recebeu alta, na última quarta (19).

Leia também:

➢ Após tiroteio, dupla acusada por roubos é capturada em Icaraí

➢ Policial militar acusada de agredir filhos é presa no Rio

Já a criança segue internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer. Segundo a unidade, o quadro de saúde do menino é considerado estável. O Vasco da Gama informou que a equipe médica do clube deve prestar acompanhamento clínico e psicológico depois que a Davi receber alta.

Em nota, a Polícia Militar informou que um policial do 41º BPM (Irajá) e um suspeito também ficaram feridos na ação. A autoria dos disparos que atingiram Maicon e Davi ainda não foi confirmada.