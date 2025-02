Helicóptero da Polícia Civil é alvo de ataque a tiros de criminosos

Na manhã desta quinta-feira (20), um helicóptero da Polícia Civil foi alvo de disparos efetuados por criminosos, em Duque de Caxias, situada na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, a aeronave, ao tentar desviar do ataque, esbarrou em uma rede elétrica. A investida dos criminosos aconteceu no momento em que a Coordenadoria de Recursos Especiais (SAER/CORE) prestava apoio aéreo para uma operação em área de mata, assim ajudando na captura de criminosos armados. Este é o segundo caso de ataque a helicóptero da polícia em menos de um mês, pois no dia 12 de fevereiro uma aeronave da Polícia Militar também foi atingida por disparos de fuzil.

Em meio a um voo em baixa altitude, bandidos efetuaram disparos em direção ao helicóptero. Enquanto realizavam manobras para evitar os disparos, a aeronave encostou em fios da rede elétrica. De acordo com informações repassadas pela polícia, os pilotos controlaram a situação e o helicóptero não foi atingido, além disso, nenhum policial da equipe ficou ferido.

Através de nota, a Polícia Civil alegou que operações aéreas desse tipo são classificadas de alto risco por causa da baixa altitude em que os helicópteros precisam voar.

“Isso, por si só, representa um desafio significativo, além dos riscos inerentes a possíveis confrontos com criminosos armados, à existência de rede de alta tensão e a outros obstáculos”, informou um trecho da nota.

Outros ataques a helicópteros da polícia

No começo deste mês, em 12 de fevereiro, ocorreu um outro ataque, desta vez de um helicóptero blindado da Polícia Militar que foi atingido por disparos de fuzil e precisou realizar um pouso de emergência no Comando Naval da Marinha, Penha. Na ocasião, a aeronave prestava apoio no cerco contra o traficante Peixão, que estaria escondido na comunidade, nas proximidades da Cidade Alta, localizada em Cordovil.

Além desse caso, também houve ataques parecidos em 2023, quando dois helicópteros das polícias Civil e Militar foram alvejados na mesma semana. A primeira ocorrência foi na Cidade de Deus, Zona Oeste, quando um disparo acertou a blindagem da parte externa do assoalho de um helicóptero da Polícia Militar. A bala não ultrapassou o material. Já o segundo caso, aconteceu na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, quando uma aeronave da Polícia Civil, que apoiava a ação que ocasionou na morte do traficante Leonardo da Costa Araújo, o Léo 41, líder de uma facção no Pará.

Naquele momento, o governador Cláudio Castro postou um vídeo, em sua conta no Instagram, em que aparecia a aeronave da Civil com duas perfurações, uma localizada perto do rotor e a outra na blindagem lateral. Quando ocorrem esses ataques, o protocolo proposto é que a aeronave retorne imediatamente para a base ou para um lugar mais próximo e seguro.