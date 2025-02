Após tiroteio, dupla acusada por roubos é capturada em Icaraí

Além de simulacro, dois telefones e dois cartões roubados foram encontrados com os suspeitos - Foto: Reprodução/Polícia Militar

Além de simulacro, dois telefones e dois cartões roubados foram encontrados com os suspeitos - Foto: Reprodução/Polícia Militar

Um suspeito, de 18 anos, foi preso e outro, de 15, foi apreendido por policiais militares durante uma abordagem em Icaraí, Zona Sul de Niterói, no fim da noite desta quarta-feira (19). Segundo os agentes do 12º BPM (Niterói), a dupla é acusada por roubos na região. Antes da prisão, houve tiroteio; de acordo com os agentes, o adolescente chegou a apontar um simulacro na direção dos policiais, que dispararam.

Segundo os militares, a dupla estava passando pela Rua Dr. Tavares de Macedo em uma motocicleta escondendo a placa quando foram vistos pela equipe do 12º BPM. Os policiais se aproximaram para tentar a abordagem, quando o adolescente apontou a arma falsa em direção a eles. Eles acabaram sendo alcançados pela equipe e levados para a 77ª DP (Icaraí).

Com a dupla, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares e dois cartões de crédito roubados, além da moto e do simulacro. Uma das vítimas foi identificada e contatada para recuperar os pertences roubados. O menor permaneceu apreendido e o jovem foi autuado por roubo. Eles foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), Central de Flagrantes da região