Policial militar acusada de agredir filhos é presa no Rio

Uma coronel da reserva da Polícia Militar foi presa no Rio na noite desta quarta (19), acusada de agredir os próprios filhos. Segundo as investigações, uma menina de 6 anos e um menino de 3 foram alvo de maus-tratos pela mãe - que, segundo relatos, sofre de transtorno bipolar, mas parou de fazer tratamento. Os crimes foram registrados em imagens e vídeos levados pelo pai dos menores à Polícia.

De acordo com a Polícia, a menina mais velha chegou a ser internada em setembro do ano passado por conta dos episódios de violência. O menino também já foi parar no hospital para fazer sutura por conta de um ferimento no supercílio, segundo as investigações. O Conselho Tutelar teria sido acionado, mas a guarda permaneceu com os pais.

A Justiça ordenou a prisão preventiva da mulher e medidas protetivas contra ela em favor das crianças. Além disso, a posse de arma de fogo da policial também foi suspensa pela Justiça.

