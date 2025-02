Traficantes da Bahia são presos no Rio

Uma operação realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da polícia baiana, prendeu quatro traficantes da Bahia, na manhã desta quinta-feira (20). De acordo com as investigações, os criminosos presos controlavam o tráfico de seu estado natal apesar de estarem escondidos em comunidades do Rio de Janeiro.

As buscas aconteceram no Mandela, no interior do Complexo de Manguinhos, situado na Zona Norte, e em outras localidades da cidade. O propósito da “Operação Petrus” era cumprir cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão expedidos pela Justiça da Bahia, em nome das lideranças do Comando Vermelho (CV), que domina o tráfico de Salvador, além de municípios do interior do estado da Bahia.

Leia também:

Shopping Multicenter Itaipu realiza a 3ª edição do Bloquinho Itinerante no Carnaval

Preta Gil conta sobre sua recuperação depois de 55 dias internada: 'Não consigo sentar'

Os policiais localizaram um bunker, ainda em construção, dentro de uma casa de festas no Mandela. De acordo com os agentes, a estrutura seria utilizada como rota de fuga e entrada de drogas na localidade.

As investigações apontam que os criminosos estavam escondidos em comunidades do Rio, porém continuavam exercendo suas lideranças no tráfico baiano. A identificação e localização dos criminosos teve auxílio da DRE.

Fora do Rio, a Operação Petrus se estende a outros estados do Brasil.