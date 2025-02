Folia Geek: Niterói recebe o 1º Baile dos Super-Heróis neste sábado (22), no Campo de São Bento

O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, será palco do 1º Baile dos Super-Heróis de Niterói, que acontece neste sábado (22), a partir das 10h. O evento gratuito promete uma manhã repleta de atrações, incluindo apresentações, performances e, pela primeira vez na cidade, o Bloco Marcha Nerd, trazendo os clássicos da cultura geek em ritmo de carnaval. Além do show, o pré-carnaval contará com concurso de fantasia, sorteio de brindes e distribuição de confete e serpentina, garantindo a animação dos foliões. A iniciativa celebra o universo dos super-heróis e da cultura pop em um pré-carnaval cheio de cores e diversão para todas as idades.

Jogador apaixonado de RPG e Geek de carteirinha, o secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano destaca a importância da atividade."Niterói tem uma forte cultura geek, já sediou grandes eventos e conta com um público que precisa ser valorizado nas políticas culturais da cidade. É fundamental reconhecer e abraçar as diversas expressões da cultura urbana, ocupando os espaços públicos com as artes que vibram em nossa cidade. Além disso, iniciativas como essa fortalecem a economia da cultura no município." O baile é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.

Pela primeira vez na cidade, o Bloco Marcha Nerd, trazendo os clássicos da cultura geek em ritmo de carnaval | Foto: Divulgação - Bloco Marcha Nerd

Em 2019, uma pesquisa realizada pela Rakuten Digital Commerce mostrou que o público da chamada economia geek gasta até 40% a mais do que a média nacional. Niterói é a terceira cidade mais geek do Brasil, de acordo com um levantamento feito pela Amazon no mesmo ano. O estudo ranqueia as dez cidades que mais consumiram produtos geeks nos anos de 2018 e 2019, com base na análise de dados de vendas de cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes.